AerCap atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du loueur d'avions AerCap AER.N augmentent de 5,3 % pour atteindre un record de 127,39 $ après que la société ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année

** La société a enregistré des gains records sur la vente d'avions au troisième trimestre, dans un contexte de grave pénurie d'avions à réaction ** Les loueurs continuent de bénéficier du retard dans les livraisons d'avions des constructeurs Airbus AIR.PA et Boeing BA.N .

** La société déclare qu'elle s'attend à ce que la demande d'avions d'occasion soit "très forte" dans le monde entier pendant un certain temps encore

** La société a dépassé les estimations de bénéfices au cours de tous les trimestres pendant plus de trois années consécutives - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 26,4 % depuis le début de l'année, contre un gain de 13,6 % pour l'indice composite du NYSE .NYA .

Valeurs associées

AERCAP HOLD
127,355 USD NYSE +5,21%
AIRBUS
206,6000 EUR Euronext Paris -0,55%
BOEING CO
216,485 USD NYSE -3,10%
