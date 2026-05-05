AEP porte son plan d'investissement à 78 milliards de dollars face à l'explosion de la demande en électricité des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions supplémentaires sur la demande et le développement des centres de données) par Khusbu Jena et Laila Kearney

American Electric Power AEP.O a relevé mardi son plan d'investissement sur cinq ans à 78 milliards de dollars, soit une augmentation de 8 % par rapport au plan publié trois mois plus tôt, la croissance fulgurante des centres de données incitant le fournisseur d'électricité américain à développer son réseau.

La demande en électricité aux États-Unis atteint des niveaux records alors que les grandes entreprises technologiques construisent des centres de données très gourmands en énergie pour soutenir l'intelligence artificielle, ce qui incite les services publics à intensifier leurs investissements dans les infrastructures de production et de transport d'électricité.

AEP a déclaré avoir signé des accords portant sur 7 gigawatts de nouveaux projets énergétiques de grande envergure au cours du premier trimestre, principalement dans l'Ohio et au Texas. Près de 90 % des 63 gigawatts de charge contractuelle supplémentaire prévue par AEP d'ici 2030 proviennent de centres de données, y compris d'hyperscalers, a indiqué la société lors d'une conférence téléphonique post-résultats. À titre de référence, 63 gigawatts représentent bien plus que ce qui est nécessaire pour alimenter l'ensemble de l'État américain de Californie.

AEP a précisé que la majeure partie de cette nouvelle demande, soit environ 41 gigawatts, se situait au Texas. Le calendrier de développement des infrastructures dans cet État dépendra de la disponibilité de la production d'électricité, fournie par des tiers, nécessaire pour répondre à cette demande.

AEP a déclaré être en pourparlers avec Google GOOGL.O concernant un centre de données de plusieurs milliards de dollars en Virginie-Occidentale. La société devrait également fournir des services de transport à un immense campus de centres de données alimentés au gaz naturel, soutenu par le Japon, à Piketon, dans l'Ohio, bien qu'il ne soit pas certain que ce projet ait trouvé un client ni qu'il soit construit.

Le service public basé à Columbus, dans l'Ohio, a porté son plan d'investissement quinquennal de 72 milliards de dollars à 78 milliards de dollars , sous l'impulsion d'investissements de transport récemment approuvés dans les réseaux PJM et SPP et d'une nouvelle production au gaz naturel dans l'Indiana.

L'augmentation des dépenses des services publics dans les infrastructures électriques destinées aux centres de données suscite également des inquiétudes quant à la flambée des factures d'électricité pour les ménages et les entreprises.

AEP a déclaré qu'elle envisageait un potentiel d'investissement supplémentaire de plus de 10 milliards de dollars au-delà du nouveau plan, tandis que les contrats de forte consommation déjà signés devraient permettre de compenser jusqu'à 16 milliards de dollars de coûts pour les clients existants.

"AEP met en œuvre son plan stratégique à un niveau exceptionnellement élevé à une époque d'opportunités sans précédent pour notre secteur, tout en restant fortement concentrée sur l'accessibilité financière", a déclaré le directeur général Bill Fehrman.

AEP a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,64 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,57 dollar par action, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires a atteint 6,02 milliards de dollars, contre 5,46 milliards un an plus tôt, dépassant les estimations de 5,68 milliards de dollars.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2026, comprises entre 6,15 et 6,45 dollars par action.