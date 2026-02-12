AEP étend son plan de dépenses, doublant ses contrats d'électricité pour les centres de données

American Electric Power AEP.O étend son plan de dépenses d'investissement sur cinq ans au-delà de 72 milliards de dollars, alors que la principale compagnie d'électricité américaine double ses contrats d'électricité signés avec des centres de données, ont déclaré des cadres de la société jeudi.

La demande d'électricité aux États-Unis augmente à un rythme sans précédent, les services publics augmentant leurs investissements pour répondre à la demande croissante de capacité électrique des Big Tech qui installent des centres de données pour prendre en charge des tâches complexes liées à l'IA.

AEP affirme que 80 % de sa croissance est tirée par les grands hyperscalers, notamment Google d'Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et Meta META.O .

Les actions d'AEP ont atteint un niveau record et étaient en hausse de 3,4 % dans la matinée, à 127,38 dollars l'action.

AEP a déclaré avoir conclu des accords pour la fourniture de 56 gigawatts d'électricité aux centres de données, soit un doublement depuis octobre, avec 180 gigawatts supplémentaires demandés par les centres de données.

Bien que l'on ne s'attende pas à ce que toute cette demande se concrétise, cette capacité combinée est suffisante pour alimenter tous les foyers des États-Unis.

Face à l'augmentation de la demande, l'entreprise a indiqué qu'elle avait identifié des projets de transmission et de production supplémentaires d'une valeur de 5 à 8 milliards de dollars, en plus de son plan d'investissement actuel de 72 milliards de dollars.

Alors que les compagnies d'électricité augmentent leurs dépenses en matière de centrales, de câbles et d'autres infrastructures électriques pour répondre à la demande croissante, l'augmentation des factures d'électricité des clients suscite de plus en plus d'inquiétudes.

"Grâce à des prêts fédéraux, des subventions d'État, des modèles de tarifs innovants et une aide directe à la facturation, nous nous efforçons de limiter l'impact sur les factures tout en continuant à investir dans le système", a déclaré Bill Fehrman, directeur général d'AEP.

"Bien qu'il s'agisse d'un progrès notable, des mesures supplémentaires doivent être prises pour garantir que l'infrastructure nécessaire pour desservir les grandes charges soit payée par les clients qui sont à l'origine de ces besoins", a ajouté Bill Fehrman.

AEP a déclaré qu'elle s'associerait à ERCOT, un gestionnaire de réseau indépendant au Texas, pour construire l'infrastructure de transmission et de distribution nécessaire et "mettre en ligne ces grandes charges en temps voulu et dans le cadre de la réglementation".

La société basée dans l'Ohio a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,19 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,15 $ par action, selon les données compilées par LSEG.