AEP en hausse grâce à un accord énergétique avec Google et à un investissement de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions du groupe américain d'électricité American Electric Power AEP.O ont progressé de plus de 1 % à 127 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit d’investir environ 4 milliards de dollars pour développer un nouveau projet de production d’électricité à partir de piles à combustible d’une puissance de 702 mégawatts dans le Wyoming, destiné à alimenter en électricité Google d'Alphabet GOOGL.O , dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans

** Aux termes de cet accord, Google achètera de l’électricité auprès de Cheyenne Fuel Cell, détenue à environ 92 % par AEP, tandis que des fonds conseillés par Basalt Infrastructure Partners détiennent le reste du capital, précise AEP

** La construction devrait débuter en 2026, et la centrale devrait être pleinement opérationnelle d’ici fin 2028, ajoute AEP

** Le projet utilisera la technologie de pile à combustible développée par Bloom Energy BE.N et vise à répondre aux besoins énergétiques croissants de Google dans la région de Cheyenne

** À la clôture d'hier, le titre AEP affichait une hausse de 9 % depuis le début de l'année