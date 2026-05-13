AEP en baisse après l'annonce du prix de son émission d'actions de 2,6 milliards de dollars

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13 mai - ** Le titre de la compagnie d'électricité American Electric Power ( AEP..O ) a reculé de 3,7% avant l'ouverture, à 127,08 $, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 2,6 milliards de dollars ** AEP, dont le siège social se trouve à Columbus, dans l'Ohio, a annoncé mardi soir une émission de 20,47 millions d'actions à 127 dollars, avec une composante de vente à terme

** Le prix de l'offre représente une décote de 3,7% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** AEP a conclu des contrats de vente à terme de deux ans avec les teneurs de livre BofA, Goldman Sachs et Morgan Stanley

** Une fois les accords conclus, la société prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, notamment pour des apports en capital à ses filiales de services publics, des acquisitions et le remboursement éventuel de dettes

** La vente à terme permet au service public de garantir son financement aux prix actuels, tout en reportant l'émission de nouvelles actions et la dilution des bénéfices jusqu'à ce que le produit soit nécessaire

** Avant l'offre, la société comptait environ 544,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 71,8 milliards de dollars ** La semaine dernière, AEP a relevé son plan d'investissement sur cinq ans à 78 milliards de dollars, en raison de la forte hausse de la demande en centres de données

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 14% et surpasse la hausse de près de 6% enregistrée par le secteur des services publics du S&P 500 .SPLRCU

** La note moyenne de 24 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 144,50 dollars, selon les dernières données de LSEG