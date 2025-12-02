Aelis Farma obtient les autorisations réglementaires pour l’essai de Phase 2B avec AEF0217 chez des personnes avec une trisomie 21

Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d’Aelis Farma : « Je suis très heureux du lancement de cette étude de Phase 2B avec AEF0217, qui représente une étape majeure dans l’avancement de notre programme. Il s’agit d’un essai très innovant et de pointe, qui utilise de nouveaux types d’analyses et de mesures spécifiquement adaptés à la trisomie 21 et que nous avons développés avec nos partenaires. Nous nous réjouissons que l’EMA et les comités d’éthique nationaux aient accepté l’ensemble des innovations proposées. Celles-ci s’appuient sur les résultats positifs de l’étude de Phase 1/2 avec AEF0217, qui a montré des améliorations dans plusieurs dimensions importantes des comportements adaptatifs et de l’activité cérébrale. Cette nouvelle Phase 2B vise à confirmer ces bénéfices à plus grande échelle et à ouvrir la voie à la conception des essais de Phase 3. Je souhaite également féliciter l’ensemble de l’équipe d’Aelis Farma et les investigateurs des centres participants pour leur engagement et leur excellence, et remercier sincèrement les nombreuses familles de personnes avec une trisomie 21 pour leur intérêt et leurs contributions, qui nous ont aidés à concevoir un essai le mieux adapté possible aux personnes avec une trisomie 21 et à leurs aidants.”



