Aegon intensifie ses rachats d'actions au second semestre après que la génération de capital a dépassé les prévisions

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* Le rachat d'actions au second semestre passe de 200 millions d'euros à 350 millions d'euros

* La croissance de Transamerica et le redressement des marchés ont stimulé le chiffre d'affaires de la gestion d'actifs

* Le directeur financier Duncan Russel quittera ses fonctions en avril 2027

par Mateusz Rabiega et Aleksandra Kret

L'assureur vie et gestionnaire d'actifs Aegon

AEGN.AS a annoncé jeudi une augmentation de son programme de rachat d'actions prévu pour le second semestre, après que la génération de capital au premier semestre a dépassé les attentes du marché. Le groupe néerlandais a déclaré qu'il rachèterait pour 350 millions d'euros (409 millions de dollars) d'actions au second semestre, contre les 200 millions d'euros annoncés précédemment. Ce programme de rachat plus important fait suite à un programme de 400 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2026, annoncé l'année dernière, qui avait déçu les investisseurs et fait chuter le cours de l'action.

La génération de capital d'exploitation après charges a atteint 416 millions d'euros au premier semestre, dépassant les 376 millions d'euros attendus par les analystes interrogés par la société, grâce à la croissance de son activité Transamerica et à la bonne santé des marchés, qui ont stimulé les revenus de la gestion d'actifs.

Aegon prévoit de demander l'approbation de ses actionnaires en octobre pour son projet de redomiciliation aux États-Unis, qui s'inscrit dans une stratégie plus large visant à adopter la nouvelle marque Transamerica et à transférer son siège social d'ici début 2028. Aegon a cédé en avril ses activités au Royaume-Uni , tout en conservant sa branche de gestion d'actifs. « Notre ambition est de devenir un acteur de premier plan dans le secteur de l'assurance-vie et de la retraite aux États-Unis, car il s'agit du plus grand marché au monde. Et la population américaine moyenne a été négligée », a déclaré le directeur général Lard Friese lors d'un entretien avec Reuters.

Parmi les concurrents d'Aegon sur le marché américain de l'assurance-vie figurent Prudential Financial PRU.N , MetLife

MET.N , Lincoln National LNC.N et AIG AIGINL.UL .

« Dans le secteur de l'assurance-vie aux États-Unis, nous sommes en bonne voie pour figurer parmi les cinq premiers acteurs en termes de nouvelles ventes », a déclaré Friese à Reuters. La solvabilité d'Aegon, mesurée à l'aide de son ratio de capital basé sur le risque (RBC), récemment adopté aux États-Unis, s'élevait à 420 %, soit plus du double du seuil à partir duquel les autorités de régulation commencent généralement à exercer une surveillance accrue.

La société a également annoncé que Duncan Russell cesserait ses fonctions de directeur financier et quitterait l'entreprise en avril 2027.

(1 dollar = 0,8565 euros)