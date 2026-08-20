 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aegon intensifie ses rachats d'actions au second semestre après que la génération de capital a dépassé les prévisions
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 08:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle publication sans modification du texte afin de corriger une signature erronée.)

* Le rachat d'actions au second semestre passe de 200 millions d'euros à 350 millions d'euros

* La croissance de Transamerica et le redressement des marchés ont stimulé le chiffre d'affaires de la gestion d'actifs

* Le directeur financier Duncan Russel quittera ses fonctions en avril 2027

par Mateusz Rabiega et Aleksandra Kret

L'assureur vie et gestionnaire d'actifs Aegon

AEGN.AS a annoncé jeudi une augmentation de son programme de rachat d'actions prévu pour le second semestre, après que la génération de capital au premier semestre a dépassé les attentes du marché. Le groupe néerlandais a déclaré qu'il rachèterait pour 350 millions d'euros (409 millions de dollars) d'actions au second semestre, contre les 200 millions d'euros annoncés précédemment. Ce programme de rachat plus important fait suite à un programme de 400 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2026, annoncé l'année dernière, qui avait déçu les investisseurs et fait chuter le cours de l'action.

La génération de capital d'exploitation après charges a atteint 416 millions d'euros au premier semestre, dépassant les 376 millions d'euros attendus par les analystes interrogés par la société, grâce à la croissance de son activité Transamerica et à la bonne santé des marchés, qui ont stimulé les revenus de la gestion d'actifs.

Aegon prévoit de demander l'approbation de ses actionnaires en octobre pour son projet de redomiciliation aux États-Unis, qui s'inscrit dans une stratégie plus large visant à adopter la nouvelle marque Transamerica et à transférer son siège social d'ici début 2028. Aegon a cédé en avril ses activités au Royaume-Uni , tout en conservant sa branche de gestion d'actifs. « Notre ambition est de devenir un acteur de premier plan dans le secteur de l'assurance-vie et de la retraite aux États-Unis, car il s'agit du plus grand marché au monde. Et la population américaine moyenne a été négligée », a déclaré le directeur général Lard Friese lors d'un entretien avec Reuters.

Parmi les concurrents d'Aegon sur le marché américain de l'assurance-vie figurent Prudential Financial PRU.N , MetLife

MET.N , Lincoln National LNC.N et AIG AIGINL.UL .

« Dans le secteur de l'assurance-vie aux États-Unis, nous sommes en bonne voie pour figurer parmi les cinq premiers acteurs en termes de nouvelles ventes », a déclaré Friese à Reuters. La solvabilité d'Aegon, mesurée à l'aide de son ratio de capital basé sur le risque (RBC), récemment adopté aux États-Unis, s'élevait à 420 %, soit plus du double du seuil à partir duquel les autorités de régulation commencent généralement à exercer une surveillance accrue.

La société a également annoncé que Duncan Russell cesserait ses fonctions de directeur financier et quitterait l'entreprise en avril 2027.

(1 dollar = 0,8565 euros)

Dividendes

Valeurs associées

AEGON
7,7500 EUR Euronext Amsterdam -3,49%
LINCOLN NATL
43,500 USD NYSE -3,53%
METLIFE
95,120 USD NYSE -1,72%
PRUDENTIAL FINAN
122,205 USD NYSE -1,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    JD Sports plombé à la Bourse de Londres par ses difficultés en Amérique du Nord
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2026 11:35 

    Le distributeur britannique de vêtements, chaussures et accessoires de sports JD Sports Fashion plonge de 15% à la Bourse de Londres jeudi après avoir revu à la baisse sa prévision de résultat annuel, pénalisé par des ventes en berne en Amérique du Nord. Le deuxième ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: les exportations horlogères progressent en juillet (fédération horlogère)
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2026 11:35 

    Les exportations horlogères en Suisse ont progressé de 9,6% en juillet, à 2,6 milliards de francs suisses (2,77 milliards d'euros), a annoncé jeudi la fédération horlogère. "Cette performance permet d'inscrire le cumul sur sept mois en territoire positif, avec ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.08.2026 11:27 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI et de 0,06% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC pourrait grappiller ... Lire la suite

  • ( TT NEWS AGENCY / JONAS EKSTROMER )
    Suède: le taux directeur inchangé, possible hausse d'ici la fin de l'année
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2026 11:25 

    La Banque de Suède a annoncé jeudi qu'elle maintenait son taux directeur à 1,75%, tout en n'excluant pas de le relever plus tard en 2026 si l'inflation venait à s'installer durablement du fait de la guerre au Moyen-Orient. "Si l'inflation, plus élevée que prévu ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1154 -12,58%
HAFFNER ENERGY
0,559 -12,79%
CAC 40
8 481,69 -0,24%
VALNEVA
3,056 +5,38%
Pétrole Brent
93,7 +2,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank