Aegon généreux avec ses actionnaires après un 1er semestre vigoureux

Aegon fait part d'une augmentation de son acompte sur dividende et de ses rachats d'actions, confiant dans ses objectifs annuels au terme d'un 1er semestre 2026 marqué par une forte hausse de sa génération de capital opérationnel, sur fond d'une activité commerciale vigoureuse et d'une évolution favorable des marchés.

Aegon dévoile un résultat net de 608 MEUR pour les six premiers mois de 2026, contre 606 MEUR un an auparavant, et un résultat opérationnel en hausse de 9% à 804 MEUR, "reflétant une dynamique commerciale soutenue et une conjoncture favorable sur les marchés financiers".

La compagnie d'assurance, d'origine néerlandaise mais en voie de relocalisation aux États-Unis, affiche aussi une génération de capital opérationnel (OCG) en progression de 27% à 416 MEUR, permettant un flux de trésorerie disponible de 392 MEUR.

Une activité commerciale vigoureuse

Le groupe revendique notamment une forte croissance commerciale pour sa filiale Transamerica, "avec des ventes d'assurance-vie individuelle qui ont progressé de 54%, portées par l'essor du marché de la souscription avec décision immédiate".

"Nous avons continué à renforcer nos capacités de distribution, World Financial Group comptant désormais plus de 100 000 agents, et avons maintenu une dynamique commerciale soutenue concernant les ventes de plans de retraite", ajoute-t-il.

Il souligne enfin qu'Aegon Asset Management a bénéficié de flux nets en provenance de clients tiers ainsi que d'une évolution favorable des marchés, tandis que ses activités internationales ont poursuivi leur croissance, sous l'impulsion du Brésil.

"Ces résultats témoignent de la dynamique de notre stratégie et renforcent notre confiance dans les ambitions présentées lors de notre Journée investisseurs 2025", commente son CEO, Lard Friese, qui juge Aegon "en bonne voie pour atteindre ou dépasser l'ensemble de ses ambitions financières pour 2026".

Hausse du dividende et des rachats d'actions

Reflétant sa confiance, le groupe fait part d'une hausse de 11% de son acompte sur dividende 2026, à 0,21 EUR par action, et d'une augmentation de 150 MEUR de son programme de rachat d'actions en cours pour le 2e semestre 2026, le portant ainsi à 350 MEUR.

Par ailleurs, Aegon annonce que, dans le cadre du transfert prévu de son siège social aux États-Unis, il a convenu avec Duncan Russell que ce dernier quitterait ses fonctions de directeur financier ainsi que l'entreprise en avril 2027. Le groupe a lancé le processus de recherche de son successeur.