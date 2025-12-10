Aegon délaissé après sa journée investisseurs
Le groupe néerlandais confirme qu'il déménagera son siège social et sa domiciliation juridique aux Etats-Unis, comme envisagé en août dernier. Il se rebaptisera Transamerica Inc à la fin de la transition, qu'il vise à conclure d'ici le 1er janvier 2028.
Cette journée investisseurs voit aussi l'annonce d'une transaction concernant les activités non stratégiques aux Etats-Unis, qui se traduit par une injection de 800 MUSD aux Etats-Unis, un coût considérablement plus élevé que ce qu'ING attendait.
Aegon indique aussi envisager une cession de ses activités au Royaume-Uni, parmi d'autres options étudiées dans le cadre d'une revue stratégique, et qu'il "continuera à investir dans de la croissance rentable dans ses autres activités internationales".
Enfin, le groupe fait part d'un nouveau programme de rachat d'actions de 400 MEUR en 2026, et prévoit pour la période de transition, une croissance des dividendes de plus de 5% par an, à partir d'environ 0,40 EUR par action pour 2025.
