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Aegon choisit Will Fuller comme COO et New York comme siège social
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 08:35

Aegon annonce des changements au sein de son équipe dirigeante afin de renforcer la mise en oeuvre de sa stratégie et d'accompagner le transfert prévu de son siège social et légal aux États-Unis, ainsi que le choix de New York pour accueillir ce dernier.

Dans le cadre de ces changements, Will Fuller sera nommé directeur opérationnel (COO) d'Aegon, à compter du 1er janvier 2027. À ce titre, il sera responsable de la gestion opérationnelle de Transamerica, des activités internationales d'Aegon et d'Aegon Asset Management.

Il sera rattaché à Lard Friese, directeur général (CEO) d'Aegon, qui conservera l'entière responsabilité de la stratégie, des performances globales et du leadership du groupe, et qui s'installera aux États-Unis début 2027.

Will Fuller a rejoint Aegon en mars 2021 en tant que COO de Transamerica. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Lincoln Financial Group et Merrill Lynch, où il était responsable de la gestion de patrimoine mondiale et supervisait les solutions de gestion d'actifs et d'assurance à l'international.

Aegon annonce également avoir choisi New York pour y installer son futur siège social. L'ouverture des bureaux est prévue pour mi-2027 et ceux-ci accueilleront certaines fonctions support ainsi que des membres de l'équipe de direction.

Selon le groupe d'origine néerlandaise, ces changements répondent à son ambition de devenir un acteur majeur du secteur de l'assurance-vie et de la retraite aux États-Unis, grâce à de solides activités d'assurance internationales et à une société de gestion d'actifs présente à l'échelle mondiale.

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