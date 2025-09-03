Aegon cède près de 5% d'a.s.r. via un placement accéléré information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 09:49









(Zonebourse.com) - Aegon a annoncé mercredi avoir cédé quelque 12,5 millions d'actions de l'assureur néerlandais a.s.r., représentant près de 5% du capital, via un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.



Réalisée à un prix de 56 euros par action, l'opération représente un montant brut de 700 millions d'euros, ce qui se traduira par un gain comptable de 200 millions d'euros dans les résultats d'Aegon au second semestre.



Sa participation dans a.s.r. passera en conséquence de 29,96% à environ 24%.



Dans son communiqué, Aegon précise qu'a.s.r. a participé à la transaction en rachetant quelque 1.875.000 de ses propres actions pour un montant de 105 millions d'euros.



'Aegon a finalement décidé de tirer parti de la forte performance des actions a.s.r. au cours des deux dernières années', soulignent ce matin les analystes de ING.



'Depuis la vente de sa filiale néerlandaise (Aegon NL) à a.s.r. en juillet 2023, la valeur de sa participation avait beaucoup augmenté', rappelle la banque néerlandaise.



L'établissement financier juge toutefois peu probable que cette somme soit immédiatement consacrée à des acquisitions d'actions, Aegon s'étant déjà engagé à lancer un programme de rachat de 400 millions d'euros au titre du second semestre 2025.



L'analyste anticipe l'officialisation d'un nouveau rachat de 200 millions d'euros lors des résultats du troisième trimestre, suivi d'une enveloppe de 400 millions supplémentaires en 2026.



Dans une note de réaction, ING juge qu'Aegon dispose malgré tout d'une marge de maoeuvre pour utiliser une partie de ces fonds dans le cadre d'une acquisition ciblée ('bolt-on acquisition') alors que l'assureur prépare le transfert de son siège social vers les Etats-Unis, à condition que celui-ci soit approuvé d'ici à la fin de l'année.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action Aegon cédait 0,3% mercredi dans les premiers échanges, alors que l'indice AEX progressait de son côté de 0,5%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.