Aegon cède près de 5% d'a.s.r. via un placement accéléré
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 09:49
Réalisée à un prix de 56 euros par action, l'opération représente un montant brut de 700 millions d'euros, ce qui se traduira par un gain comptable de 200 millions d'euros dans les résultats d'Aegon au second semestre.
Sa participation dans a.s.r. passera en conséquence de 29,96% à environ 24%.
Dans son communiqué, Aegon précise qu'a.s.r. a participé à la transaction en rachetant quelque 1.875.000 de ses propres actions pour un montant de 105 millions d'euros.
'Aegon a finalement décidé de tirer parti de la forte performance des actions a.s.r. au cours des deux dernières années', soulignent ce matin les analystes de ING.
'Depuis la vente de sa filiale néerlandaise (Aegon NL) à a.s.r. en juillet 2023, la valeur de sa participation avait beaucoup augmenté', rappelle la banque néerlandaise.
L'établissement financier juge toutefois peu probable que cette somme soit immédiatement consacrée à des acquisitions d'actions, Aegon s'étant déjà engagé à lancer un programme de rachat de 400 millions d'euros au titre du second semestre 2025.
L'analyste anticipe l'officialisation d'un nouveau rachat de 200 millions d'euros lors des résultats du troisième trimestre, suivi d'une enveloppe de 400 millions supplémentaires en 2026.
Dans une note de réaction, ING juge qu'Aegon dispose malgré tout d'une marge de maoeuvre pour utiliser une partie de ces fonds dans le cadre d'une acquisition ciblée ('bolt-on acquisition') alors que l'assureur prépare le transfert de son siège social vers les Etats-Unis, à condition que celui-ci soit approuvé d'ici à la fin de l'année.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action Aegon cédait 0,3% mercredi dans les premiers échanges, alors que l'indice AEX progressait de son côté de 0,5%.
A lire aussi
-
Visites d'usines ou cérémonie d'hommage aux soldats: Ju Ae, la discrète fille de Kim Jong Un pressentie pour sa succession, accompagne son père dans tous ses déplacements, y compris à Pékin où il assistait mercredi à un défilé militaire. L'AFP dresse le portrait ... Lire la suite
-
Régulation des géants du numérique : plusieurs dossiers antimonopoles menacent les géants de la tech aux États-Unis
Google, Meta, Amazon et Apple sont tous visés par des procédures qui visent à briser les monopoles qu'ils ont mis en place dans leur secteur. Alors que Donald Trump mène a charge contre l'Union européenne et sa régulation des services numériques, les géants de ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris tente un rebond mercredi, dans un marché toutefois freiné par la hausse des taux d'emprunt souverain, en raison de l'incertitude politique et budgétaire de la France. L'indice vedette CAC 40 prenait 0,45% vers 09H55, soit 34,35 points à 7.688,60 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer