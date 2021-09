Aegon AM reçoit le feu vert à la commercialisation de ses fonds en Chine

(NEWSManagers.com) - Aegon Asset Management a annoncé ce 8 septembre avoir reçu l' autorisation pour commercialiser des produits d'investissement en Chine. La société de gestion néerlandaise a enregistré sa filiale chinoise à capitaux 100% étrangers (" WFOE " , Wholly Foreign Owned Enterprise) dans le cadre du programme Qualified Domestic Limited Partners (" QDLP " ) auprès de l'Association chinoise de gestion d'actifs (AMAC).

La qualification de QDLP permettra à Aegon AM de vendre sa gamme de solutions d' investissement mondiales, comprenant des actions, des obligations, des actifs réels et des produits multi-actifs, aux institutions et aux investisseurs fortunés en Chine. Après la finalisation de l' enregistrement de la licence avec l' AMAC, Aegon AM va lancer un fonds QDLP sur le marché chinois.

Aegon AM compte commercialiser davantage ses fonds durables et ESG dans le pays. Selon Bas NieuweWeme, directeur général, " le premier produit que nous apporterons dans la région est un produit d'actions durables mondiales " .

La société comptait 391 milliards d' euros d' encours sous gestion au 30 juin 2021.