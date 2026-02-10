Aedifica va investir près de 30 millions d'euros dans 3 établissements de soins
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 09:53
Aedifica investira environ 22 millions d'euros dans le développement d'une maison de repos haut de gamme à Stadtlohn (Allemagne). La construction devrait débuter au premier trimestre 2026 et s'achever en juin 2028.
Aedifica investira également environ 2,5 millions d'euros dans le développement d'un centre de protection pour enfants à Mikkeli (Finlande). La construction du bâtiment devrait débuter en mars 2026 et s'achever d'ici la fin de l'année.
Aedifica investira enfin environ 4,5 millions d'euros dans le développement d'une toute nouvelle maison de repos à Pirkkala (Finlande).
"Ces investissements reflètent notre engagement continu à alimenter notre pipeline de développement avec des actifs de haute qualité à travers l'Europe. Ensemble, ces projets soulignent notre allocation rigoureuse du capital, notre focus sur des partenariats à long terme avec des opérateurs expérimentés et notre ambition de construire un portefeuille européen d'immobilier de santé résilient et diversifié. " a déclaré Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica.
Valeurs associées
|74,6500 EUR
|Euronext Bruxelles
|0,00%
