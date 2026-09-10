Aedifica réalise un investissement d'environ 12,5 millions d'euros en Espagne

Aedifica annonce un investissement d'environ 12,5 millions d'euros dans l'acquisition d'un nouveau campus de soins à construire dans la commune espagnole de Gandía (environ 83 000 habitants), dans la province de Valence.

Le campus combinera deux types de soins : une maison de repos pour 120 personnes âgées ayant besoin de soins continus et une aile pour 40 personnes souffrant de troubles mentaux chroniques (tels que la dépression, la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire, l'addiction aux jeux, etc.) qui nécessitent une réadaptation dans un environnement protégé.

Les travaux de construction débuteront au troisième trimestre 2026 et devraient s'achever au deuxième trimestre 2028.

Le campus de soins sera équipé de systèmes à haut rendement énergétique et de panneaux solaires sur le toit qui alimenteront le bâtiment en énergie renouvelable.

"Le campus répondra aux normes les plus élevées en matière de soins et de confort, et accueillera au total 160 résidents. L'immeuble offrira une haute efficacité énergétique, attestée par un excellent score CPE "A"." a déclaré Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica.