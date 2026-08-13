Adyen revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 après un premier semestre solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails sur les résultats financiers aux paragraphes 3 à 5)

Adyen ADYEN.AS , la société néerlandaise qui gère les paiements pour Spotify et Microsoft, a revu à la hausse jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, alors qu'elle continue de gagner de nouveaux clients et d'investir dans sa technologie de paiement.

Adyen table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 21% et 23% en 2026, contre une fourchette précédente de 20%à 22%.

Le résultat opérationnel ajusté du premier semestre s’est établi à 641,5 millions d’euros, contre une estimation des analystes de 647,2 millions d’euros, reflétant la hausse des coûts liée à ses récentes acquisitions .

Adyen a poursuivi son expansion après que le passage au commerce en ligne, favorisé par la pandémie, a accéléré l’adoption des paiements numériques, entrant ainsi en concurrence avec PayPal et Stripe en Amérique du Nord. Le succès de l’entreprise repose sur sa plateforme technologique intégrée et sur un modèle tarifaire capable de réduire les coûts de paiement des commerçants à mesure que les volumes de transactions augmentent.

Le chiffre d’affaires net du semestre clos en juin a progressé de 21% en glissement annuel pour atteindre 1,30 milliard d’euros (1,50 milliard de dollars). Les analystes interrogés par Visible Alpha tablaient sur une croissance du chiffre d’affaires net de 20,69% à taux de change constant, à 1,29 milliard d’euros.

(1 dollar = 0,8678 euro)