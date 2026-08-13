Adyen accélère au premier semestre et relève légèrement ses ambitions de croissance

Le spécialiste néerlandais des paiements a vu son chiffre d'affaires net progresser de 19% au premier semestre 2026, porté par des volumes en hausse de 24%. Après les acquisitions de Talon.One et Orb, le groupe vise une croissance de 21% à 23% à taux de change constants sur l'ensemble de l'année, un peu plus que prévu.

Adyen a dégagé un chiffre d'affaires net de 1,303 milliard d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 19% sur un an et de 21% à taux de change constants. Les volumes traités ont progressé de 24%, à 803,8 milliards d'euros, tandis que l'Ebitda a atteint 641,5 millions, pour une marge de 49%, ou 50% hors coûts exceptionnels liés aux transactions.

Le groupe a poursuivi l'élargissement de son offre au-delà des paiements, notamment avec le lancement d'Adyen Agentic, destiné aux paiements réalisés via des agents d'intelligence artificielle, et d'Intelligent Money Movement, qui réunit paiements, gestion de liquidités et versements. Adyen a également finalisé le 1er juillet les acquisitions de Talon.One et Orb, spécialisées respectivement dans la fidélisation omnicanale et la facturation fondée sur l'usage.

Parallèlement, il a continué à étoffer son portefeuille de grands clients, avec notamment Aritzia, OpenAI et Xiaomi, ainsi que GOV.UK Pay dans le secteur public. Le groupe a aussi étendu aux États-Unis son partenariat avec Toast, obtenu un accès direct au système français de compensation interbancaire et décroché une licence de services de paiement de détail aux Émirats arabes unis.

L'objectif de croissance est resserré vers le haut

Pour 2026, Adyen prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 21% et 23% (20 à 22% précédemment) à taux de change constants, acquisitions comprises. La marge d'Ebitda sous-jacente devrait rester au niveau de 2025, mais reculer d'un point en intégrant Talon.One et Orb, tandis que les dépenses d'investissement devraient atteindre environ 7% du chiffre d'affaires net, contre 5% au premier semestre, en raison de l'anticipation d'investissements dans les centres de données initialement prévus en 2027.