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AdVini renoue avec les bénéfices grâce à une dépréciation liée à Cordier
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 09:44

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Porté par une dépréciation (badwill) provisoire de 10 MEUR consécutive à l'acquisition des activités Cordier, AdVini affiche un résultat net semestriel de 7 MEUR, contre une perte un an plus tôt, malgré un EBITDA courant en recul dans un marché toujours difficile. Le chiffre d'affaires progresse légèrement grâce à Cordier, tandis que l'export tire son épingle du jeu face à un marché français dégradé.

A fin juin 2026, le groupe viticole connu via ses marques Jeanjean, Ogier, Laroche ou Antoine Moueix, affiche un résultat net de 7 MEUR, contre une perte de 0,6 MEUR un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 132,5 MEUR. L'EBITDA courant recule à 6,4 MEUR, contre 9,8 MEUR en juin 2025, dans un marché toujours difficile.

L'export tire l'activité

Le chiffre d'affaires progresse de 0,7%, grâce au démarrage des activités Cordier nouvellement acquises. A périmètre et change constants, il baisse de 2,5%, contre -3,7% au premier semestre 2025. La Grande Distribution française recule en valeur de 15% et l'EDMP (Enseignes à dominante marques propres) de 10%, tandis que les marchés du On Trade Europe (cafés, hôtels et restaurants) sont stables. La part export progresse de 11%, portée par l'Amérique du Nord ( 23%), l'Asie ( 24%) et l'Afrique du Sud ( 13%).

La marge brute s'établit à 52,6 MEUR, soit 39,7% du chiffre d'affaires, en hausse de 0,5 point. Le recul de l'EBITDA s'explique par la hausse des charges externes ( 2,5 MEUR) et des autres charges courantes ( 1,4 MEUR), liée à l'acquisition Cordier. Les charges de personnel restent stables. Le résultat opérationnel courant tombe à 0,5 MEUR contre 4,0 MEUR, et le résultat financier à -3,9 MEUR contre -4,1 MEUR. La dette financière nette atteint 161,4 MEUR contre 160,2 MEUR.

Un badwill provisoire de 10 MEUR a été constaté en produits non courants au 30 juin. L'allocation définitive du prix d'acquisition sera finalisée dans les comptes annuels au 31 décembre 2026. Le 9 juillet, AdVini a renouvelé son contrat de syndication bancaire, courant jusqu'en 2032, avec un pool bancaire resserré engagé pour plus de 200 MEUR. L'acquisition d'une partie des actifs d'InVivo Wines, effective depuis le 30 avril 2026, marque l'entrée du groupe InVivo au capital d'AdVini.

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