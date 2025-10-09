Advini améliore sa marge opérationnelle au premier semestre

(AOF) - Le groupe viticole AdVini affiche au premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 131,6 millions d'euros, en repli de 3,7% à périmètre et change constants. La marge brute s’établit à 39,2%, soit 2,2 points d’amélioration sur un an, malgré la baisse des revenus. L’Ebitda progresse de 0,9 point à 7,4%, porté par la stabilité des charges de personnel et charges externes. La perte nette s'est réduite sur ce semestre sur un an passant de 2,5 millions à 600 000 euros. AdVini améliore fortement sa marge opérationnelle : +3,1% à 4 millions d'euros.

La société génère un free cash-flow positif pour le troisième semestre consécutif : 2 millions d'euros.

Pour le troisième semestre consécutif, AdVini améliore sa profitabilité malgré un environnement difficile pour le marché du vin français.

AdVini profite de la dynamique insufflée en 2024 et de son offre sur ses marchés prioritaires, qu'elle entend poursuivre au second semestre.

