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Advicenne sécurise son horizon de trésorerie jusqu'au deuxième trimestre 2027
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 08:09

Advicenne (société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares) a obtenu un financement en deux volets pouvant atteindre un montant nominal de 3,8 millions d'euros via l'émission d'obligations auprès de Cemag Invest, Didier Laurens, président directeur général d'Advicenne, et de nouveaux investisseurs, Europe Offering et un fonds géré par L1 Capital.

Ce financement permet d'étendre la visibilité financière d'Advicenne jusqu'au deuxième trimestre 2027, dans le cadre de la procédure de sauvegarde en cours. Il offre à la société la flexibilité nécessaire pour finaliser l'enregistrement de ADV7103, son actif propriétaire, dans l'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) aux Etats-Unis et mener à bien sa restructuration financière dans le cadre de la procédure en cours.

Ce financement est composé :

- d'un premier emprunt obligataire sous la forme d'obligations simples pour un montant nominal pouvant atteindre 1,6 MEUR. Ces obligations seront souscrites par Cemag Invest, actionnaire historique d'Advicenne, Didier Laurens, PDG d'Advicenne, et Europe Offering. La société leur émettra en complément des bons de souscription d'actions ;

- et d'un second emprunt obligataire sous la forme d'obligations convertibles pour un montant nominal pouvant atteindre 2,2 MEUR. Ces obligations seront souscrites par un fonds géré par L1 Capital.

Au titre de ce financement, la société a réalisé ce jour une première émission (i) d'obligations simples pour un montant nominal de 400 000 EUR et de bons de souscription d'actions et, en complément, (ii) d'obligations convertibles pour un montant nominal de 1,1 MEUR. L'apport de trésorerie net total de 1,4 MEUR en résultant permet à la société d'aborder avec confiance les prochaines échéances de la procédure de sauvegarde en cours tout en continuant ses développements stratégiques.

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