Advicenne: des avancées dans les discussions avec la FDA

(CercleFinance.com) - Advicenne a annoncé mardi soir avoir franchi une 'étape majeure' dans ses discussions avec la FDA américaine en vue du développement aux Etats-Unis de son médicament principal, l'ADV7103, dans la cystinurie.



La société pharmaceutique indique que ses derniers échanges avec l'agence sanitaire vont dans le sens d'un essai clinique se caractérisant par une durée et un nombre de patients 'limités'.



D'après les analystes, cette option devrait permettre de réduire les couts de développement et d'avancer l'horizon d'une prochaine mise sur le marché.



Dans un communiqué, Advicenne explique prévoir de recruter des patients à la fois aux Etats-Unis et en Europe et envisager de déposer des demandes d'enregistrement simultanément sur les deux territoires.



Pour mémoire, l'ADV7103 dispose du statut de médicament orphelin dans l'indication cystinurie tant en Europe qu'aux Etats-Unis.



La cystinurie, une maladie rénale due à un défaut héréditaire de réabsorption tubulaire d'un acide aminé, affecte environ 30.000 patients aux Etats-Unis et 40.000 en Europe, ce qui représente un marché potentiel significatif pour ADV7103.



Après avoir ouvert la séance sur des gains de plus de 6%, l'action Advicenne s'est retournée à la baisse à la mi-journée et accusait un repli de 0,5% vers 14h40.



A la clôture d'hier, le titre affichait une progression de près de 115% par rapport à ses plus bas historiques inscrits en septembre dernier.





