Advent lève 30 milliards de dollars pour ses derniers fonds dédiés aux rachats d'entreprises et au marché intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant du capital-investissement Advent a levé 30 milliards de dollars pour son dernier ensemble de fonds, a annoncé mardi la société, levant ainsi des capitaux pour son véhicule phare dédié aux rachats d'entreprises et pour une nouvelle stratégie ciblant les entreprises de taille moyenne, et ce malgré un marché des sorties en perte de vitesse.

Voici plus de détails:

* Advent a levé 27 milliards de dollars pour son 11e fonds mondial de capital-investissement, GPE XI, le plus important fonds de rachat clôturé à ce jour en 2026, a indiqué la société

* La société de capital-investissement a également obtenu plus de 3 milliards de dollars d’engagements pour une nouvelle stratégie ciblant les entreprises de taille intermédiaire, lancée en mars

* Cette annonce intervient à un moment où un ralentissement prolongé rend plus difficile la cession des participations par les sociétés de rachat, ce qui réduit les distributions de liquidités aux investisseurs et les laisse avec moins de capitaux à engager dans de nouveaux fonds

* GPE XI investira dans divers secteurs et sur des opérations de différentes tailles, en se concentrant principalement sur l’Europe et l’Amérique du Nord, tout en continuant à étendre sa présence sur les marchés de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique latine, a déclaré Advent

* Par ailleurs, ce fonds dédié aux entreprises de taille intermédiaire fera appel aux mêmes équipes d’investissement pour injecter des capitaux propres compris entre 100 millions et 350 millions de dollars dans des entreprises nord-américaines et européennes dont la valeur d’entreprise peut atteindre 1,25 milliard de dollars

* La société a levé des capitaux auprès d’investisseurs nouveaux et existants, notamment des fonds de retraite, des fonds souverains, des fonds de dotation, des gestionnaires institutionnels, des family offices et des particuliers fortunés