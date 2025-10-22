Advent International envisage de vendre Parfums de Marly pour 2 milliards de dollars, selon le FT

La société de capital-investissement Advent International a entamé des discussions en vue de vendre son activité Parfums de Marly dès l'année prochaine, à une valeur probable de plus de 2 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mercredi.

L'investisseur basé à Boston n'a pas encore engagé de banquiers ni pris de décision définitive sur une cession potentielle, a indiqué le FT, citant des personnes familières avec le dossier.

La société basée à Paris, qui possède la marque de parfums Initio Parfums Privés, pourrait faire l'objet d'offres de la part d'autres investisseurs en rachat d'entreprises et d'autres sociétés de parfums, a ajouté le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Advent International et Parfums de Marly n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette sortie potentielle fait suite à une vague de consolidation dans le secteur des parfums, qui a dépassé le secteur plus large de la beauté.

En début de semaine, Kering PRTP.PA a accepté de céder ses activités beauté à L'Oréal OREP.PA dans le cadre d'un accord de 4 milliards d'euros (4,66 milliards de dollars) qui donne au leader français des cosmétiques la ligne de parfums Creed et des licences de 50 ans pour les parfums Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga.

Le mois dernier, Coty COTY.N a donné le coup d'envoi d'une révision stratégique de sa division beauté grand public, qui comprend les marques CoverGirl et Rimmel, afin de mettre davantage l'accent sur les parfums haut de gamme.

(1 dollar = 0,8575 euro)