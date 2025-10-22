Ipsen va acquérir ImCheck Therapeutics
L'acquisition prévue se concentre sur le programme principal en phase I/II, ICT01, développé dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë, pour les patients qui ne sont pas éligibles à la chimiothérapie intensive ou aux traitements ciblés.
Cet anticorps monoclonal de première classe ciblant BTN3A, molécule immunorégulatrice clé largement exprimée dans le cancer, a reçu la désignation de médicament orphelin de la FDA américaine et de l'Agence européenne des médicaments en juillet.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'ImCheck recevront un paiement de 350 millions d'euros sans trésorerie ni dette à la clôture de la transaction, ainsi que des paiements d'étapes pour un montant total potentiel pouvant atteindre 1 milliard d'euros.
La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, dont l'expiration ou la résiliation de toute approbation réglementaire et gouvernementale française et américaine.
