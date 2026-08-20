Advance Auto Parts s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** L'action du distributeur de pièces automobiles Advance Auto Parts AAP.N recule de plus de 14 % à 47,79 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** AAP prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 8,49 milliards et 8,58 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation des analystes de 8,58 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du deuxième trimestre à 2 milliards de dollars contre une estimation de 2,04 milliards de dollars

** La recommandation moyenne des courtiers sur le titre est “conserver”; l'objectif de cours médian est de 60 $ – données LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a progressé de 42,9 %