AdUX : Résultats du premier semestre 2020

Résultats du premier semestre 2020



Chiffre d'affaires de 8,3M€ au premier semestre 2020

(vs. 11,9M€ en 2019)



EBITDA( ) de -0,4M€ au premier semestre 2020

(vs. -0,9M€ en 2019)



Levallois-Perret, le 30 juillet 2020, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats du premier semestre de l'exercice 2020.



L'activité d'AdUX a été fortement impactée par la crise sanitaire et le ralentissement économique liés au Covid19



Malgré un début d'année prometteur (le chiffre d'affaires des mois de janvier et février de 2020 était en progression), le chiffre d'affaires du premier trimestre s'était contractée de façon limitée à -8%. Cette baisse du chiffre d'affaires s'expliquant par le développement de la crise sanitaire et le début du confinement au mois de mars : Admoove était alors en progression et Quantum restait quasiment stable sur les trois premiers mois de l'année.