AdUX - Mise à disposition du rapport annuel 2025

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) annonce que le rapport annuel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Les documents suivants ont été intégrés dans le rapport annuel :

- Le rapport financier annuel 2025 comprenant les comptes consolidés, les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes

- Le rapport sur le gouvernement d’entreprise

- Les informations sur les honoraires des commissaires aux comptes

Le rapport annuel est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : http://www.adux.com dans la rubrique Investisseurs/Documentation.