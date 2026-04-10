AdUX - Mise à disposition du rapport annuel 2025

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) annonce que le rapport annuel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Les documents suivants ont été intégrés dans le rapport annuel :
- Le rapport financier annuel 2025 comprenant les comptes consolidés, les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes
- Le rapport sur le gouvernement d’entreprise
- Les informations sur les honoraires des commissaires aux comptes
Le rapport annuel est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : http://www.adux.com dans la rubrique Investisseurs/Documentation.
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