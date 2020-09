Adthink : Résultats du 1er semestre 2020

Forte progression des résultats au 30 juin 2020



Adthink (ALADM) annonce des résultats en forte progression et des bénéfices pour le premier semestre 2020. Le groupe poursuit dans la tendance de rentabilité amorcée sur l'exercice 2019, porté par des activités faiblement impactées par le contexte de crise du COVID-19 et par des structures efficientes. Adthink fait preuve de résilience et est confiant quant à la poursuite de son développement, fort de projets commerciaux stratégiques sur les mois à venir et tout en restant vigilant sur sa rentabilité.