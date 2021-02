Adthink en Croissance pro forma de +20 %

Adthink (ENXTPA:ALADM), spécialiste français du digital marketing, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires 2020 et affiche une croissance de 20 % du chiffre d'affaires pro forma et de plus de 2 % du chiffre d'affaires consolidé. Le groupe s'engage dans une nouvelle phase de croissance, se renforce face à la crise et nomme de nouveaux CEO et CRO.



C'est dans un contexte de crise économique liée à une pandémie mondiale que le groupe Adthink a su montrer sa capacité à rebondir. En se restructurant, se diversifiant et se repositionnant, l'entreprise a pu tenir son engagement de revenir à la croissance avec un chiffre d'affaires consolidé en progression de +2 % sur l'ensemble de l'exercice et en croissance organique de +1 % et ce malgré ce contexte particulièrement défavorable.



Communiqué de presse complet ci-après.