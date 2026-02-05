 Aller au contenu principal
ADT en hausse avant l'ajout du S&P SmallCap
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la société de sécurité domestique ADT ADT.N sont en hausse de 3,1 % sur le marché à 7,99 dollars, alors que la société devrait rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine ** ADT remplacera Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O dans l'indice SPCY à partir du lundi 9 février, selon S&P Dow Jones Indices en fin de semaine

** ARWR migre vers le S&P MidCap 400 .IDX pour remplacer Ciena CIEN.N . ** Le fabricant d'équipements de réseau CIEN passe dans le S&P 500 .SPX et remplace Dayforce suite à l'acquisition du fournisseur de logiciels par la société de capital-investissement Thoma Bravo

** Pour ADT, Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu'elle s'attend à ce que les fonds passifs aient besoin d'acheter environ 69 millions d'actions, ce qui équivaut à 10 jours de demande d'achat implicite

** ADT, basée à Boca Raton en Floride, a ~819,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de ~6,4 milliards de dollars

** State Farm Insurance est le principal détenteur d'ADT avec ~133,3 millions d'actions, suivi par Apollo Global Management APO.N (102 millions) et le géant des indices Vanguard (63,52 millions)

** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions ADT ont perdu 4% depuis le début de l'année après un gain de 17% en 2025

** Sur 5 analystes, 1 estime que le titre est "fortement à l'achat", 1 l'estime "à l'achat" et 3 recommandent de le conserver; PT médian de 9 $ - LSEG

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
132,850 USD NYSE 0,00%
ARROWHEAD PHRMCT
68,0900 USD NASDAQ +0,04%
CIENA
253,630 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 882,72 Pts CBOE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/02/2026 à 14:50:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

