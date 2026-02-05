ADT en hausse avant l'ajout du S&P SmallCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la société de sécurité domestique ADT ADT.N sont en hausse de 3,1 % sur le marché à 7,99 dollars, alors que la société devrait rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine ** ADT remplacera Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O dans l'indice SPCY à partir du lundi 9 février, selon S&P Dow Jones Indices en fin de semaine

** ARWR migre vers le S&P MidCap 400 .IDX pour remplacer Ciena CIEN.N . ** Le fabricant d'équipements de réseau CIEN passe dans le S&P 500 .SPX et remplace Dayforce suite à l'acquisition du fournisseur de logiciels par la société de capital-investissement Thoma Bravo

** Pour ADT, Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu'elle s'attend à ce que les fonds passifs aient besoin d'acheter environ 69 millions d'actions, ce qui équivaut à 10 jours de demande d'achat implicite

** ADT, basée à Boca Raton en Floride, a ~819,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de ~6,4 milliards de dollars

** State Farm Insurance est le principal détenteur d'ADT avec ~133,3 millions d'actions, suivi par Apollo Global Management APO.N (102 millions) et le géant des indices Vanguard (63,52 millions)

** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions ADT ont perdu 4% depuis le début de l'année après un gain de 17% en 2025

** Sur 5 analystes, 1 estime que le titre est "fortement à l'achat", 1 l'estime "à l'achat" et 3 recommandent de le conserver; PT médian de 9 $ - LSEG