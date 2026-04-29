ADP revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la bonne tenue de la demande en services de gestion de la paie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion de paie Automatic Data Processing ADP.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 après avoir dépassé les estimations du troisième trimestre, grâce aux dépenses importantes des entreprises clientes pour ses logiciels de paie et de gestion des ressources humaines.

La taille d'ADP lui a permis de susciter une forte demande pour ses logiciels malgré un ralentissement du marché du travail.

En tant que l'une des plus grandes sociétés de gestion du capital humain au monde, ADP bénéficie d'une forte demande pour ses services, alors même que le secteur connaît une consolidation visant à conquérir une plus grande part de marché.

* ADP propose des services allant du soutien administratif à l'assistance en matière d'avantages sociaux.

* La société a annoncé un chiffre d'affaires de 5,94 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 5,85 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 3,37 dollars, contre des estimations de 3,29 dollars.

* “ADP dispose de la solidité financière et de l'envergure nécessaires pour investir en toute confiance dans les capacités d'IA de l'ensemble de nos produits, de notre prestation de services et de notre organisation commerciale afin de stimuler notre croissance future, tout en continuant à respecter nos engagements financiers. Nos prévisions actualisées pour l'exercice 2026 reflètent une croissance plus forte du chiffre d'affaires et des bénéfices”, a déclaré Peter Hadley, directeur financier.

* La société table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 6% et 7%, contre une prévision de croissance antérieure de 6%.

* Le bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice devrait désormais progresser de 10% à 11%, contre une estimation précédente de 9% à 10%.

* L'indicateur américain “pay-per-control” d'ADP, qui mesure le nombre d'employés figurant sur les listes de paie de ses clients, a augmenté de 1% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.