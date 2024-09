Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP: repli du titre, UBS abaisse ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en forte baisse (près de -1,7%) après la révision en baisse des prévisions d'UBS.



'Des estimations de trafic plus faibles et des dépenses d'exploitation plus élevées conduisent à des révisions de l'EBITDA pour les exercices 2024/2025/2026 de -1,5%/-1,3%/-1,3%' indique UBS.



UBS confirme son conseil neutre sur le titre avec un objectif inchangé de cours de 130 E.



Augustin de Romanet, le président-directeur général d'ADP avait déclaré à la présentation des résultats :'L'objectif d'un EBITDA en croissance d'au moins 4% en 2024 est confirmé, tout comme nos autres hypothèses, prévisions et objectifs pour 2024 et 2025'.





Valeurs associées ADP 117,00 EUR Euronext Paris -1,43%