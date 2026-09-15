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ADP - Le trafic Paris aéroport en baisse de 3,2% en août
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 17:59
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Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC GROUPE EN AOÛT 2026 : 37,5 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE 0,1 %

* TRAFIC PARIS AÉROPORT : 10,1 MILLIONS DE PASSAGERS, EN BAISSE DE 3,2 %

* LE TRAFIC DU GROUPE RESTE AFFECTÉ PAR DES RÉDUCTIONS DES PROGRAMMES DE VOLS LIÉES AU CONFLIT AU MOYEN-ORIENT ET À LA HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS

Texte original https://tinyurl.com/bderhk32

Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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