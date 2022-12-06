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ADP finalise le processus de débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group
information fournie par Reuters06/12/2022 à 08:13

6 décembre (Reuters) - Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* EVOLUTION DU CAPITAL D'ADP PERMETTANT LA FINALISATION DU PROCESSUS DE DÉBOUCLAGE DES PARTICIPATIONS CROISÉES AVEC ROYAL SCHIPHOL GROUP

* ROYAL SCHIPHOL GROUP A ANNONCÉ CE JOUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION RÉSIDUELLE DANS AÉROPORTS DE PARIS ("GROUPE ADP")

* LE GROUPE ADP A RACHETÉ 296 882 ACTIONS, SOIT ENVIRON 0,3 % DU CAPITAL, AU PRIX UNITAIRE DE 133 EUROS

* CETTE CESSION REPRÉSENTAIT ENVIRON 3,91 % DU CAPITAL DU GROUPE ADP, SOIT 3 869 859 ACTIONS

* LE RÈGLEMENT‐LIVRAISON DES TITRES DOIT AVOIR LIEU AUTOUR DU 8 DÉCEMBRE 2022

* CE RACHAT D’ACTIONS, D’UN MONTANT D'ENVIRON 39,5 MILLIONS D’EUROS, EST FINANCÉ SUR LA TRÉSORERIE DISPONIBLE DU GROUPE ADP

* A L'ISSUE DU PLACEMENT ACCÉLÉRÉ, ROYAL SCHIPHOL GROUP NE DÉTIENT PLUS D'ACTIONS DANS LE GROUPE ADP

* LE PRODUIT DE CETTE TRANSACTION, AU PROFIT DU GROUPE ADP, S'ÉLÈVE À ENVIRON 420 MILLIONS D'EUROS

* IL PERMETTRA AU GROUPE ADP DE POURSUIVRE SA TRAJECTOIRE DE DÉSENDETTEMENT CIBLANT UN RATIO D'ENDETTEMENT DE 4,5 À 5 FOIS L'EBITDA EN 2025

Texte original sur Eikon ID:nGNEwBWcz Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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