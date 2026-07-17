ADP en baisse, les analystes craignent un avertissement sur résultats

Après un mois de juin marqué par un recul du trafic dans ses aéroports parisiens, Groupe ADP a abaissé sa prévision annuelle de croissance du trafic. La décision alimente les craintes d'une révision prochaine des objectifs financiers 2026, évoquée par plusieurs analystes. En fin de matinée, le titre cède près de 2% à Paris.

Groupe ADP a annoncé hier soir un repli de 1,4% de son trafic global en juin, à 33,4 millions de passagers, un recul qui atteint 3,2% pour Paris Aéroport, à 9,4 millions de voyageurs.

Sur l'ensemble du semestre, le trafic du groupe atteint 179,2 millions de passagers, en hausse de 0,2%, et celui de Paris Aéroport progresse de 0,5%, à 51,6 millions de passagers. Le Groupe pointe notamment le conflit au Moyen-Orient, le prix du carburant ainsi que diverses contraintes opérationnelles sur certaines plateformes.

Compte tenu de ces éléments, Groupe ADP a révisé son hypothèse de croissance annuelle du trafic à Paris à environ 0,5% en 2026, contre une prévision précédente comprise entre 1,5% et 2,5%.

Le groupe a ajouté que ses objectifs financiers 2026 seraient "réévalués et précisés" à l'issue des résultats semestriels, attendus le 29 juillet.

Pour Jefferies, cette communication pourrait être interprétée comme le signe d'une prochaine révision en baisse des prévisions de résultats.

Une crainte partagée par Edgar Sonin, l'analyste qui suit le dossier pour AlphaValue qui estime qu'il s'agit "d'un signal clair qu'un avertissement sur l'EBITDA ou les bénéfices pourrait suivre".

Selon lui, les détails publiés par ADP jusqu'ici sont d'ailleurs peu encourageants : le trafic au Moyen-Orient a chuté de 16,3% au premier semestre, le coefficient de remplissage a reculé à 84,7% et les mouvements d'avions à Paris ont diminué de 1,3% en juin. "Le marché devrait considérer que 2026 est une année largement compromise pour le hub parisien", souligne-t-il.

De son côté, Jefferies confirme malgré tout son conseil "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 121 EUR. Le bureau d'études rappelle néanmoins que le consensus sur l'EBITDA 2026 est inférieur de 4 à 5% aux objectifs actuels du groupe, mais considère que les incertitudes persistantes et la recrudescence des tensions au Moyen-Orient continueront de peser sur le titre.