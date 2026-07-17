Deux personnes décédées dans les orages, alerte orange levée

De violents orages ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi, tuant une femme lors de la chute d'un arbre en Haute-Vienne et un homme dans un incendie provoqué par la foudre en Isère ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

De violents orages ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi, tuant une femme lors de la chute d'un arbre en Haute-Vienne et un homme dans un incendie provoqué par la foudre en Isère, et provoquant de nombreuses perturbations.

Météo-France a levé vendredi matin l'alerte orange aux orages qui concernait trente départements la veille, mais plus de la moitié de la France reste en alerte jaune, en raison du risque de fortes pluies et d'éclairs.

Après une longue canicule de 12 jours sur la quasi-totalité du pays, les fortes chaleurs ont cédé du terrain et, vendredi, il ne reste plus que sept départements en vigilance orange canicule, dans le Sud-Est et en Corse.

En fin d'après-midi jeudi, une femme est morte à la suite de la chute d'un arbre à Saint-Victurnien, en Haute-Vienne, selon une source proche des autorités qui n'a pas livré plus de détails.

A Dolomieu, en Isère, un incendie a été provoqué par la foudre dans un atelier de chaudronnerie et de métallurgie, ont indiqué les pompiers à l'AFP.

Appelés vers 23H00, ils ont découvert le corps du propriétaire du bâtiment, âgé de 38 ans, après avoir éteint le sinistre, ce qui a été compliqué par la présence de bouteilles de gaz et d'acétylène, ont-ils précisé.

Mini-tornade

L'épisode orageux qualifié de "virulent" par Météo-France a provoqué de nombreux dégâts, en raison de pluies de gros grêlons et lors du bref passage jeudi soir d'une mini-tornade très localisée au nord de Saint-Etienne. Laquelle a renversé deux camions sur l'autoroute A72.

Quelque 53.000 foyers sont encore privés de courant vendredi matin, selon Enedis, conséquence notamment de la chute de poteaux et lignes électriques ou d'impacts de la foudre.

Cet épisode orageux a suscité près de 50.000 éclairs à partir de jeudi après-midi jusqu'à vendredi matin, notamment en Ardèche et en Isère, selon l'observatoire des tornades et des orages violents Keraunos.

Les départements les plus touchés par les coupures d'électricité sont la Dordogne (7.600 foyers), la Loire (4.400) et la Charente (4.400), a détaillé Enedis. Quelque 3.800 foyers sont aussi concernés dans le Rhône et 3.000 dans l'Ain.

"Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir au plus vite l’électricité aux foyers impactés", a assuré le gestionnaire du réseau électrique.

Vers 01H00, en Savoie, deux agents qui remettaient en état la chaussée après les orages ont été percutés par un automobiliste. L'un d'eux souffre d"une double fracture au tibia et au péroné. Le chauffeur a été interpellé en état d'alcoolémie et placé en garde à vue, selon un communiqué du département.

Vignobles dévastés

La circulation des véhicules et des trains reste également perturbée vendredi matin en région Auvergne-Rhône-Alpes, les gestionnaires des autoroutes, les préfectures et la SNCF annonçant la coupure de plusieurs routes et voies ferrées en raison de la chute d'arbres ou de poteaux.

La ligne SNCF entre Saint-Etienne et Lyon est interrompue au moins jusqu'à la mi-journée, selon la préfecture, et un centre d'accueil pour les passagers en attente a été ouvert à la gare de Roanne.

A Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire, 39 résidents d'un Ehpad ont été évacués dans la nuit en raison d'infiltration d'eau provoquée par des dégâts sur la toiture, a annoncé le maire Olivier Joly à l'AFP.

Un peu plus à l'est, en Isère, une "violente tempête a traversé la ville" de Saint-Quentin-Fallavier jeudi soir, "engendrant de nombreux dégâts", avec "des arbres couchés, des poteaux électriques arrachés, des toits envolés", a annoncé la mairie.

Certains vignobles ardéchois ont été dévastés par la grêle dans la nuit précédente. Selon Ludovic Walbaum, secrétaire général des vignerons indépendants de France, les pertes pourraient aller de 30 à 80% en fonction des parcelles, "alors qu'on prévoyait une très belle récolte".

Les orages de jeudi soir et de la nuit de vendredi ont été accompagnés de fortes rafales de vent, entre 80 et 100 km/h, voire 120 km/h, mais surtout de "chutes de grêle de gros diamètre (2 à 5 cm voire plus)", de fortes pluies et d'"une activité électrique intense", selon Météo-France.