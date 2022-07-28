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ADP-Ebitda au S1 en hausse à 702 millions d'euros
information fournie par Reuters28/07/2022 à 18:04

28 juillet (Reuters) - Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* AÉROPORTS DE PARIS SA: RÉSULTATS SEMESTRIELS SOLIDES, TIRÉS PAR LA DYNAMIQUE DE TRAFIC OBJECTIFS DE MARGE EBITDA ET DE RATIO D'ENDETTEMENT AMÉLIORÉS POUR 2022

* CHIFFRE D'AFFAIRES : 2 006 MEUR , EN HAUSSE DE + 102,7 % (+ 92,2 % HORS INTÉGRATION D'ALMATY DEPUIS MAI 2021), TIRÉ PAR LA REPRISE DU TRAFIC

* TRAFIC GROUPE : EN HAUSSE DE + 134,4 %, À 118,2 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 71,9 % DU TRAFIC DE 2019

* TRAFIC PARIS AÉROPORT : EN HAUSSE DE + 249,2 %, À 37,5 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 71,6 % DE 2019

* EBITDA AU S1 : 702 MEUR , EN HAUSSE DE + 547 MEUR ; MARGE D'EBITDA À 35,0 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES, SOUTENUE PAR UNE BONNE MAITRISE DES CHARGES COURANTES

* HYPOTHÈSES DE TRAFIC 2022: GROUPE ADP : TRAFIC ENTRE 74 % ET 84 % DU NIVEAU DE 2019

* HYPOTHÈSES DE TRAFIC 2022: PARIS AÉROPORT : TRAFIC ENTRE 72 % ET 82 % DU NIVEAU DE 2019

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 : 340 MEUR , EN HAUSSE DE + 583 MEUR , DONT UNE AMÉLIORATION DU RÉSULTAT DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE DE + 59 MEUR

* AMÉLIORATION DES GUIDANCES FINANCIÈRES 2022

* EBITDA : DÉSORMAIS ATTENDU ENTRE 32 % ET 37 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES (VERSUS. 30 % À 35 % PRÉCÉDEMMENT)

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1: 160 MEUR , EN HAUSSE DE 332 MEUR

* RATIO DE DETTE NETTE / EBITDA : DÉSORMAIS ATTENDU ENTRE 5,5X ET 6,5X (VERSUS. 6X À 7X PRÉCÉDEMMENT)

* DETTE FINANCIÈRE NETTE : 8 309 MEUR , SOIT UN RATIO D'ENDETTEMENT DE 6,4X L'EBITDA SUR 12 MOIS GLISSANTS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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