ADP dans le vert sur un relèvement de broker

(Zonebourse.com) - Aéroports de Paris gagne 2,3% à 115 EUR en début de séance, soutenu par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours rehaussé de 110 à 130 EUR, soit environ 16% de potentiel de progression par rapport au dernier cours de clôture.
"Les actions ADP ont souffert d'une réglementation incertaine et de problèmes fiscaux français depuis 2024, et la performance du cours ne reflète pas la reprise du trafic post-Covid, contrairement à celle d'autres pairs couverts", met en avant la banque allemande.
Selon Deutsche Bank, l'accord de régulation économique proposé entre l'Etat français et le groupe aéroportuaire devrait apporter la clarté réglementaire nécessaire sur la période 2026-2034, avec la proposition d'ajustements tarifaires liés à l'inflation.
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