ADP-CA consolidé au T1 en hausse de 78,9% à 848 millions d'euros
information fournie par Reuters27/04/2022 à 07:54
27 avril (Reuters) - Aeroports de Paris SA ADP.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE ADP AU T1 EN HAUSSE DE + 78,9%, À 848 MILLIONS D'EUROS (+ 69,3%, À 803 MILLIONS D'EUROS HORS INTÉGRATION DE L'AÉROPORT D'ALMATY)
* TRAFIC DU GROUPE ADP: EN HAUSSE DE + 79,7%, À 47,0 MILLIONS DE PASSAGERS AU T1 2022 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2021, SOIT 62,6% DU TRAFIC DU T1 2019
* EN 2019, LE TRAFIC AVEC L'UKRAINE ET LA RUSSIE REPRÉSENTAIT 1,4% DU TRAFIC TOTAL DE PARIS AÉROPORT, AINSI QUE 17,1% DU TRAFIC TOTAL DE TAV AIRPORTS, SOIT 27,9% DU TRAFIC INTERNATIONAL DE TAV AIRPORTS
* À CE STADE, BIEN QUE LE TRAFIC AÉRIEN ENTRE CES DEUX PAYS ET LES PLATEFORMES AÉROPORTUAIRES EXPLOITÉES PAR LE GROUPE SITUÉES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE SOIT FORTEMENT IMPACTÉ, LE GROUPE N'ANTICIPE PAS, EN L'ABSENCE D'ÉVOLUTION NOTABLE DE LA SITUATION, QUE LES CONSÉQUENCES DU CONFLIT SOIENT DE NATURE À REMETTRE EN QUESTION SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET SES HYPOTHÈSES DE TRAFIC
* PERSPECTIVES 2024: EBITDA RETOUR AU NIVEAU DE 2019, SOIT UN EBITDA SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 1.772 M€
* PERSPECTIVES 2022 : RETOUR À 70-80% DU NIVEAU DE TRAFIC DE 2019
* PERSPECTIVES 2022: RETOUR À 65-75% DU NIVEAU DE TRAFIC AÉROPORTS DE PARIS DE 2019
* PERSPECTIVES: 1 MILLIARD D'EUROS PAR AN EN MOYENNE D'INVESTISSEMENTS GROUPE ENTRE 2022 ET 2025
* RETOUR AU NIVEAU DE TRAFIC (GROUPE) DE 2019 ENTRE 2023 ET 2024
Texte original sur Eikon nGNE9pT6Hw Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA
(Rédaction de Gdansk)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-1.09%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer