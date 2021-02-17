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+ fortes hausses et baisses SBF 120

ADP annonce un EBITDA à €168 mlns, en baisse de 90,5% en 2020
Reuters17/02/2021 à 18:00

17 février (Reuters) - Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC DU GROUPE ADP 2020 : BAISSE DE - 60,4 %3, À 96,3 MILLIONS DE PASSAGERS

* TRAFIC DE PARIS AÉROPORT 2020 (PARIS-CHARLES DE GAULLE ET PARIS-ORLY) : - 69,4 % À 33,1 MILLIONS DE PASSAGERS

* EBITDA EN 2020 POSITIF À + 168 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE - 1 604 MILLIONS D'EUROS (- 90,5 %)

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN 2020 À - 1 123 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE - 2 217 MILLIONS D'EUROS

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2020 À - 1 169 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE - 1 757 MILLIONS D'EUROS

* OBJECTIF 2022: RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE/EBITDA 6X À 7X D'ICI FIN 2022

* A CE JOUR, L'HYPOTHÈSE DE TRAFIC POUR LE GROUPE ADP POUR 2021 EST COMPRISE ENTRE 45 % ET 55 % DU TRAFIC GROUPE DE L'ANNÉE 2019

* LE MONTANT DES INVESTISSEMENTS ANNUELS À PARIS POUR LA PÉRIODE 2021-2022 EST ESTIMÉ ENTRE 500 ET 600 MILLIONS D'EUROS PAR AN

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A PROPOSÉ DE NE PAS DISTRIBUER DE DIVIDENDE AU TITRE DE 2020

* PAR AILLEURS, LE GROUPE CONFIRME QUE LE TRAFIC DE PARIS AÉROPORT POURRAIT REVENIR AU NIVEAU ATTEINT EN 2019 ENTRE 2024 ET 2027

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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