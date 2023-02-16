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ADP affiche un CA annuel en hausse à 4,69 milliards d'euros
information fournie par Reuters16/02/2023 à 08:11

16 février (Reuters) - Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* RÉSULTATS ANNUELS 2022

* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL: 4 688 MEUR , EN CROISSANCE DE + 68,8 % (+ 62,9 % HORS INTÉGRATION D'ALMATY DEPUIS MAI 2021)

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT: 936 MEUR , EN HAUSSE DE + 964 MEUR

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (RNPG) : 516 MEUR , EN HAUSSE DE 764 MEUR

* DETTE FINANCIÈRE NETTE : 7 440 MEUR , SOIT UN RATIO D'ENDETTEMENT MEILLEUR QU'ATTENDU, À 4,4X L'EBITDA

* PROPOSITION D'UN DIVIDENDE, AU TITRE DE 2022, DE 60% DU RNPG SOIT 3,13 EUR PAR ACTION

* EBITDA : 1 704 MEUR , EN HAUSSE DE + 953 MEUR ; MARGE D'EBITDA À 36,4 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES, EN LIGNE AVEC L'OBJECTIF

* TRAJECTOIRE 2023-2025 RÉVISÉE : PRÉVISIONS DE TRAFIC RESSERRÉES POUR 2023 ; PARIS AÉROPORT ENTRE 87 % ET 93 % DU NIVEAU DE 2019 (CONTRE 85 % À 95% PRÉCÉDEMMENT) ; GROUPE ADP ENTRE 95 % ET 105% DU NIVEAU DE 2019

* TRAJECTOIRE 2023-2025 RÉVISÉE : RETOUR DÈS 2023 À UN EBITDA AU MOINS ÉGAL À CELUI ENREGISTRÉ EN 2019 (I.E. SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 1 772 MEUR )

* TRAJECTOIRE 2023-2025 RÉVISÉE : FOURCHETTE CIBLE DE MARGE D'EBITDA INCHANGÉE EN 2023 (32 % À 37%) ET DÉSORMAIS ATTENDUE ENTRE 35 % ET 38 % EN 2024-2025

* TRAJECTOIRE 2023-2025 RÉVISÉE : CIBLE DE CA / PAX EXTIME PARIS RÉHAUSSÉE À 29,5 EUROS EN 2025 (CONTRE 27,5 EUROS PRÉCÉDEMMENT)

* POLITIQUE D'ALLOCATION DU CAPITAL POUR LA PÉRIODE 2023-2025 PRÉCISÉE : * PLAFONNEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (CAPEX) EN EUROS COURANTS (VERSUS. EUROS CONSTANTS PRÉCÉDEMMENT)

* CAPEX ADP SA : C. 900 MEUR PAR AN EN MOYENNE (PRÉCÉDEMMENT UN ÉCHÉANCIER ANNUEL DE DÉPENSES ALLANT DE 650 MEUR À 900MEUR EN EUROS CONSTANTS)

* CAPEX À L'ÉCHELLE DU GROUPE : C. 1 300 MEUR PAR AN EN MOYENNE (PRÉCÉDEMMENT 1 000 MEUR PAR AN EN MOYENNE, EN EUROS CONSTANTS)

* CONTRAT DE REVALORISATION SALARIALE: PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR SERA VERSÉE À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS EN AVRIL 2023 (DÉJÀ COMPTABILISÉE EN 2022), UN ENGAGEMENT À INITIER EN 2023 DES NÉGOCIATIONS CONCERNANT LA STRUCTURE DE RÉMUNÉRATIONS DES CADRES

* AU 31 DÉCEMBRE 2022, LE GROUPE ADP DISPOSE D'UNE TRÉSORERIE S'ÉLEVANT À 2,6 MILLIARDS D'EUROS

* L'ENDETTEMENT FINANCIER NET DU GROUPE ADP S'ÉTABLIT À 7 440 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2022, CONTRE 8 011 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

Texte original sur Eikon ID:nGNEZvJm0 Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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