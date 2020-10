Adomos annonce le deces de son President

PARIS, 7 octobre 2020 /PRNewswire/ --C'est avec une immense tristesse qu'ADOMOS annonce que Monsieur Fabrice Rosset, son Président-Directeur général, est décédé.

L'ensemble des collaborateurs et les membres du Conseil d'administration d'ADOMOS expriment leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et rendent hommage au dirigeant et animateur remarquable qu'il a été depuis la création de la société.

Au cours de ces dernières années, Fabrice Rosset a contribué significativement au développement de l'entreprise.

Fabrice Rosset s'est éteint le mardi 6 octobre 2020 à l'âge de 54 ans.

Le Conseil d'administration se réunira dans les tous prochains jours afin de désigner un nouveau Président.

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi