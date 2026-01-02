ADOMOS : ADOMOS : Nombre définitif d'actions objet du regroupement

Paris, le 2 janvier 2026 à 18h

Regroupement des actions de la société ADOMOS :

Nombre définitif d'actions objet du regroupement

ADOMOS (ALADO, ISIN FR001400UT31), en application du communiqué de presse du 15 décembre 2025, confirme que le nombre d'actions en circulation à ce jour sous le code FR001400UT31 est de 623 903 164.

Le nombre d'actions ordinaires composant le capital de la Société, et admises sur Euronext Growth Paris, sera ainsi porté, après l'opération de regroupement, de 623 903 164 à 62 390.

Les actionnaires sont invités à consulter l'avis publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 17 décembre 2025 et l'avis Euronext publié ce jour pour prendre connaissance des modalités pratiques du regroupement.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, Adomos va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière.



www.adomos.com/bourse

Contact Société : accueil@adomos.com

Contact Investisseurs/Presse : adomos@aelium.fr