ADOMOS : ADOMOS - CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2026 : 451,6 K EUR

Paris, 27 juillet 2026 – 8h

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 er SEMESTRE 2026 : 451,6 K€

Chiffre d'affaires semestriel quatre fois supérieur à celui de l'exercice 2025 complet

Accélération de la dynamique commerciale au 2e trimestre

Premier semestre structurant : intégration de SLS Data, lancement du Club du Patrimoine, ouverture de cinq nouvelles verticales

Confirmation de l'objectif de 3 M€ de chiffre d'affaires à horizon 3 ans

ADOMOS (ALADO, ISIN FR00140153H3), avec sa filiale SLS Data , acteurs majeurs du marketing Data dans l'univers du patrimoine, publie un chiffre d'affaires combiné de 451,6 K€ au titre du 1 er semestre 2026, contre 63 K€ au 1 er semestre 2025 et 113 K€ sur l'ensemble de l'exercice 2025.

En six mois, le Groupe a réalisé quatre fois le chiffre d'affaires de son dernier exercice annuel , confirmant la pertinence du repositionnement engagé fin 2024 sur la connaissance client et le marketing data.

En € (non audité) S1 2026 S1 2025 SLS Data 388 398 NI* Adomos 63 211 63 000 Total 451 609 63 000

Chiffres non audités, non revus par le Commissaire aux Comptes.

**SLS Data est intégrée au périmètre du Groupe depuis son acquisition, le 28 janvier 2026 [1] . Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 correspond au seul périmètre Adomos ; les deux exercices ne sont donc pas strictement comparables.

Chiffre d'affaires en forte progression

SLS Data apporte 388 398 €, soit 86 % du chiffre d'affaires du semestre. Six mois après son acquisition, la société confirme le profil qui avait motivé le rapprochement : une activité rentable, immédiatement contributive et complémentaire des métiers historiques du Groupe.

Adomos réalise pour sa part 63 211 €, un niveau comparable à celui du 1 er semestre 2025 et supérieur à celui du second semestre 2025.

En ligne avec sa feuille de route, les équipes d'Adomos ont assuré sur la période la création et déploiement d'un nouvel écosystème digital et à la qualification de son audience, dont la monétisation constitue l'enjeu des prochains trimestres.

Une accélération commerciale d'Adomos au 2 e trimestre

Il est précisé que sept appels à facturation rattachés au 1 er semestre 2026 restent à émettre et interviendront au cours des prochaines semaines. Le chiffre d'affaires définitif du semestre est donc susceptible d'être supérieur au montant publié ce jour.

Il doit être noté, une forte augmentation des commandes clients reçues au cours des mois de mai et de juin. Ces commandes se transformeront en chiffres d'affaires dès septembre et s'ajouteront à celles générées par les nouveaux produits en cours de lancement.

Un premier semestre riche d'étapes structurantes

Le 1 er semestre 2026 a permis au Groupe de franchir plusieurs jalons décisifs, parmi lesquels l' acquisition de SLS Data, dotée de plus de 40 millions de profils (27 millions de profils BtoC et 13 millions de contacts BtoB), le regroupement des actions assainissant la structure du capital, la signature du partenariat média avec TSMF avec le lancement d'une newsletter patrimoniale et la finalisation concluante de la phase de bêta-test du projet blockchain de certification des données, qui permet de garantir en temps réel le caractère opt-in et la conformité RGPD des bases, plaçant ainsi ADOMOS au plus haut niveau technique de sa profession.

Le Groupe a également lancé le Club du Patrimoine by Adomos avec la mise en ligne d'un média dédié aux investisseurs particuliers, doté de cinq outils gratuits qui ont permis d'activer 80 000 membres dès son lancement.

Perspectives

Le Groupe aborde le second semestre 2026 avec l'ensemble de ses leviers de croissance désormais en place : un écosystème de trois plateformes digitales, une base propriétaire de plus de 40 millions de profils certifiés, une audience qualifiée de plus de 100 000 abonnés et cinq verticales commerciales actives.

Les prochains mois seront consacrés à la montée en puissance de ces nouvelles verticales, la monétisation de l'audience du Club du Patrimoine.

Par ailleurs le groupe confirme avoir engagé sa transformation vers un modèle SaaS et IA à destination des professionnels de l'économie du patrimoine, visant à transformer 27 années de données propriétaires en une plateforme SaaS par abonnement, enrichie progressivement d'une couche d'intelligence artificielle.

Fort de la dynamique enregistrée sur ce premier semestre et de la contribution pleine de SLS Data, ADOMOS confirme son objectif d'un chiffre d'affaires autour de 3 M€ à horizon trois ans, assorti d'une rentabilité opérationnelle supérieure à 20 % .

Prochaine publication :

Résultats du 1 er semestre 2026 en octobre 2026

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR00140153H3 ) Fondée il y a 27 ans, Adomos engage aujourd'hui sa transformation vers un modèle basé sur la donnée, les revenus récurrents et l'intelligence artificielle. La société développe une plateforme SaaS destinée aux professionnels de l'économie du patrimoine et ambitionne de valoriser un actif de données propriétaire construit au fil de plusieurs décennies d'activité afin de créer l'une des infrastructures de données patrimoniales les plus ambitieuses du marché français.

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[1] Communiqué de presse du 28 janvier 2026