Adocia: résultats positifs de phase 3 pour BioChaperone Lispro information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 10:27









(Zonebourse.com) - Adocia indique que son partenaire Tonghua Dongbao a obtenu des résultats positifs dans le cadre d'un essai de phase 3 portant sur BioChaperone Lispro (THDB0206 injection) en Chine, chez 1040 adultes atteints de diabète de type 2.



L'étude a atteint son critère principal, montrant une réduction de l'HbA1c comparable à celle d'Humalog (une insuline prandiale rapide développée par Eli Lilly, utilisée depuis longtemps pour le traitement du diabète).



Les critères secondaires confirment un meilleur contrôle glycémique postprandial et un profil de glucose journalier statistiquement amélioré. 'Le profil d'action rapide de BioChaperone Lispro optimise son utilisation avec les systèmes modernes de gestion du diabète, notamment les pompes à insuline, et facilite son intégration dans les algorithmes de traitement avancés', indique le laboratoire.



L'analyse de sous-groupes soutient l'efficacité à long terme. La sécurité du produit est jugée satisfaisante, avec des effets indésirables similaires à ceux d'Humalog. Ce succès marque une avancée majeure pour cette insuline prandiale ultra-rapide licenciée à Tonghua Dongbao.





Valeurs associées ADOCIA 8,5800 EUR Euronext Paris +61,58%