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ADOCIA publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2026 et fait le point sur ses activités
information fournie par Boursorama CP 29/10/2026 à 18:00

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• Position de trésorerie de 8,4 millions d’euros au 30 septembre 2026, intégrant le Crédit d’Impôt Recherche au titre de 2025 de 2,4 millions d’euros reçu en août 2026
• Horizon de trésorerie étendu au T1 2028 grâce à l’opération de financement de 7 millions d’euros menée en octobre 2026, comprenant 3 millions d’euros d’augmentation de capital et 4 millions d’euros d’augmentation de la convention d’avance en compte courant d’actionnaire établie avec Vester Finance, accompagnée d’une réduction des coûts
• Objectif de faire la jonction avec le paiement d’étape de 20 millions de dollars conditionné à l’obtention de l’AMM de BioChaperone® Lispro en Chine pour un horizon de trésorerie jusqu’en 2029
• Dossier de demande d’AMM de BioChaperone® Lispro en Chine finalisé par Tonghua Dongbao, et soumission en préparation
• Priorité business pour BioChaperone® avec une intensification de la promotion de cette technologie

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