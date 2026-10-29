ADOCIA publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2026 et fait le point sur ses activités

• Position de trésorerie de 8,4 millions d’euros au 30 septembre 2026, intégrant le Crédit d’Impôt Recherche au titre de 2025 de 2,4 millions d’euros reçu en août 2026

• Horizon de trésorerie étendu au T1 2028 grâce à l’opération de financement de 7 millions d’euros menée en octobre 2026, comprenant 3 millions d’euros d’augmentation de capital et 4 millions d’euros d’augmentation de la convention d’avance en compte courant d’actionnaire établie avec Vester Finance, accompagnée d’une réduction des coûts

• Objectif de faire la jonction avec le paiement d’étape de 20 millions de dollars conditionné à l’obtention de l’AMM de BioChaperone® Lispro en Chine pour un horizon de trésorerie jusqu’en 2029

• Dossier de demande d’AMM de BioChaperone® Lispro en Chine finalisé par Tonghua Dongbao, et soumission en préparation

• Priorité business pour BioChaperone® avec une intensification de la promotion de cette technologie