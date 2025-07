ADOCIA publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2025 et fait le point sur ses activités

• Position de trésorerie de 7,1 millions d’euros au 30 juin 2025

• Paiement d'étape de 10 millions de dollars U.S. du partenaire Tonghua Dongbao et Crédit d’Impôt Recherche au titre de 2024 de 2,8 millions d’euros reçus en juillet 2025

• Horizon de trésorerie sécurisé jusqu'au deuxième trimestre 2026



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers du second trimestre 2025 et fait le point sur ses activités.