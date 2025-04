ADOCIA présentera de nouvelles données sur AdoShell® lors de conférences scientifiques - mettant en lumière son potentiel en tant que traitement curatif du diabète de type 1

Les présentations mettent en évidence le potentiel d'AdoShell® pour la thérapie cellulaire allogénique du diabète sans immunosuppression, en délivrant des îlots pancréatiques humains ou des iPSCs.

Ces nouvelles données précliniques soutiennent la progression d'AdoShell® Islets vers une demande de première étude clinique chez l'homme en 2025.

Les données seront présentées lors de la 85ème session scientifique de l'American Diabetes Association (ADA), du congrès mondial de l'International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA), de l'European Islets Study Group (EISG) et de la réunion annuelle de l'International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT).