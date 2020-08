Adocia obtient un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 7 millions d'euros associé à un réaménagement de la dette contractée en 2019

o Financement non dilutif de 7 millions d'euros souscrit auprès de BNP, HSBC, LCL et Bpifrance sous forme de Prêt Garanti par l'Etat (PGE)

o Réaménagement des échéances de remboursement du prêt d'IPF Partners avec un différé de remboursement du capital de 12 mois à hauteur de 2 millions d'euros et émission de BSA en contrepartie.

Lyon, le 18 août 2020 - 18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC - la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui avoir reçu l'approbation de BNP, HSBC, LCL et Bpifrance qui lui ont accordé un financement non dilutif sous forme de prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant total de 7 millions d'euros.

« Nous tenons à remercier Bpifrance et nos partenaires bancaires chez BNP, HSBC et LCL pour nous soutenir et nous accorder un prêt garanti par l'Etat (PGE). Dans ce contexte, nous sommes ravis que notre partenaire IPF Partners contribue également à soutenir la société en acceptant de réaménager les échéances de sa dette à hauteur de 2 millions d'euros », commente Valérie Danaguezian, Directeur Financier d'Adocia. « Ces deux opérations renforcent notre trésorerie de 9 millions d'euros, ce qui nous permet d'accélérer le programme clinique prévu dans notre plan opérationnel. »