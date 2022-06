ADOCIA : Mise à disposition de la Lettre aux actionnaires

18h30 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce ce jour la mise à disposition de la Lettre aux actionnaires du premier semestre 2022.



Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre, le 24 août 2022



A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques, principalement le diabète et l'obésité. La société dispose d'un large portefeuille de candidats médicaments basé sur trois plateformes technologiques exclusives :

1) La technologie BioChaperone® pour le développement d'insulines de nouvelle génération et de produits combinant les insulines avec d'autres classes d'hormones ; 2) AdOral®, une technologie de délivrance de peptides par voie orale ; 3) AdoShell® Islets, un biomatériau immunoprotecteur pour la transplantation cellulaire avec une première application dans la transplantation de cellules pancréatiques pour les patients atteints de diabète " instable".

Adocia détient plus de 25 familles de brevets.



Basée à Lyon, la société compte 115 salariés. Adocia est cotée sur le marché EuronextTM Paris (Euronext : ADOC ; ISIN : FR0011184241).