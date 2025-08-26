Adocia: la famille Soula dépasse les 15% des votes
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 13:30
Le déclarant a précisé détenir 1.744.083 actions Adocia représentant 3.123.375 droits de vote, soit 9,54% du capital et 15,19% des droits de vote de cette société de biotechnologie spécialisée dans le traitement du diabète et de l'obésité.
Valeurs associées
|8,6300 EUR
|Euronext Paris
|-2,92%
