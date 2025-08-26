 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Adocia: la famille Soula dépasse les 15% des votes
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 13:30

(Zonebourse.com) - Le groupe familial Soula a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 août, le seuil de 15% des droits de vote de la société Adocia , au résultat d'une augmentation du nombre total d'actions composant le capital.

Le déclarant a précisé détenir 1.744.083 actions Adocia représentant 3.123.375 droits de vote, soit 9,54% du capital et 15,19% des droits de vote de cette société de biotechnologie spécialisée dans le traitement du diabète et de l'obésité.

Valeurs associées

ADOCIA
8,6300 EUR Euronext Paris -2,92%
